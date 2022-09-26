TFF 2.Lig'de dün Amedspor ile Bursaspor karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadelenin öncesinde, maç içinde ve sonrasında ev sahibi takımın taraftarları, yeşil-beyazlı futbolculara yabancı madde fırlattı. Özellikle kaleci Canberk Yurdakul'a atılan bıçak dikkat çekti.

Güvenlik güçlerinin korumasıyla soyunma odasına giren Bursasporlu futbolcular, çıkarken de su şişesi, çakmak gibi yabancı maddelere maruz kaldı.

İçişleri Bakanlığı da olaylarla ilgili, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Maç sonrası olaylar çıktı

Karşılaşma sırasında ve sonrasında stadyum içerisinde yer yer gerginlik yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde Bursaspor'un futbolcularını soyunma odasına aldı. Maç bitiminin hemen ardından ise stadyum dışına çıkan taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polisin uyarısına rağmen taraftarlar polise taş attı. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıktı. Polis, bazı noktalarda gaz kullandı.

Valilikten açıklama

Müsabakanın başlarında Güney Kale arkasında bir grup stadyuma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) simgeleyen bayrak ve tişörtle girdi. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı;

"İlimizde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur."