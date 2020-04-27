İhlaller hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 22 Nisan saat 24.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün gece saat 24.00'te sona ereceği anımsatıldı. 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamaları devam etmektedir. Bu kapsamda 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 44 İldeki, 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb. iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda; sosyal mesafe, sosyal izolasyon İle bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir. Buna karşılık 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam edecektir. Dört günü kapsayan süreç içerisinde; 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Az da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir."

'44 İLDE, 177 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KARARI KALDIRILMIŞTIR'

Açıklamada, "Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır. Bugün saat 20.00 itibarı ile 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 222.921’dir. Öte yandan 44 ilde, 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Tehlike henüz geçmiş değildir" denildi.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TAŞIDIĞIMIZ GÜÇLÜ DAYANIŞMA DUYGUMUZDUR'

Dayanışma duygusuna vurgu yapılan açıklamada, "Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir. Tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiği bu süreçte Ülke olarak en büyük gücümüz taşıdığımız güçlü dayanışma duygumuzdur. Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada salgın ile mücadelede vatandaşlardan yapılması istenenler ise şu şekilde sıralandı:

* Toplu taşıma araçları ile seyahatlerde,

* Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde,

* Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan işyerlerinde,

* Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda, Sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir.

DHA