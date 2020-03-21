Bakanlık, Valiliklere gönderdiği yazıyla vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Corona virüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı mesaj:

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI’nda da uygulamalıyız.

Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.



