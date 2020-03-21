İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, “Asker Uğurlaması” konusunda uyardı
İçişleri Bakanlığı, dün sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler üzerine harekete geçti ve “Asker Uğurlaması” ile ilgili uyarıda bulundu. Ayrıca Bakanlık 81 İl Valiliğini de uyararak bu konuda dikkatli olmaları konusunda dikkat çekti ve bir genelge yayınladı. Corona virüs salgının giderek yayılması ve asker uğurlamalarında dikkat çeken kalabalık bakanlığın harekete geçmesine neden oldu. İşte haberin detayları...
Bakanlık, Valiliklere gönderdiği yazıyla vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Corona virüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.
İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı mesaj:
VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI’nda da uygulamalıyız.
Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.
https://twitter.com/TC_icisleri/status/1241124164553117703