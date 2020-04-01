İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması
Corona virüsü salgını her geçen gün etkisini göstermeye devam ederken, alınan tedbirler de artıyor. Son dakika açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız." dedi.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız." dedi.
Soylu, seyahat izin belgesine ilişkin, "Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız." diye konuştu.
Soylu, "Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu neredeyse günlük birkaç sefer seviyesine düştü." dedi.