İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan coronavirüs tedbirlerine ilişkin son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, coronavirüs tedbirlerine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Soylu, alınan tedbirleri ve uygulamayı canlı yayında anlattı. Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk." dedi.

28 Mart 2020, Cumartesi 19:09 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan coronavirüs tedbirlerine ilişkin son dakika açıklaması

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." dedi.

Coronavirüs (Covid-19) salgınana yönelik alınan tedbirler kapsamında özel araçlardaki vatandaşlarında sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk." 

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." dedi.

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