Süper Lig'de Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray , Dünya Kupası arasına moralli girdi. Son haftaların yıldızı Mauro Icardi skora katkı yapmayı sürdürdü. Arjantinli golcünün bonservisini almak isteyen Galatasaray'a transferde rakip çıktı.

Mauro Icardi'nin PSG Formasıyla En İyi Anları

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DERBİYİ KAZANDIRDI, BAŞAKŞEHİR'E ŞOV YAPTI

Galatasaray'ın, sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde attığı gollerle dikkat çeken Icardi'nin, sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı tartışılıyordu.

PENALTIDAN ATTI

7-0'lık Başakşehir galibiyetinde Mauro Icardi, Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden isim oldu. Arjantinli golcü, Torreira'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve sert şutunda kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi.

GUTI'YI HATIRLATAN PAS

Başakşehir savunmasının hatasını değerlendiren Kerem, pas arası yaparak kendi yarı alanının sol tarafında topu kaptı. Sol taraftan topu taşıyan genç oyuncu, Icardi'yi ceza sahası sol çaprazında topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi, kaleye vurmak yerine harika bir topuk pasıyla yeniden Kerem'i buldu. Kerem'in, penaltı noktasının solundan vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. Icardi'nin bu asisti Real Madrid'te Benzema'ya attığı pası hafızalara kazınan Guti'yi hatırlattı.









BİR ASİST DAHA

Maçın 85. dakikasında Icardi'nin pasında savunma arkasına sarkan Kerem, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde gol kararı çıktı.

TRANSFERDE RAKİP ÇIKTI

Cimbom, yüksek bir yıllık ücreti ve bonservisi bulunmasına karşın Arjantinli futbolcuyla ilgili şartları zorlama karar almıştı. Ancak Galatasaray'a Icardi transferinde sürpriz bir rakip çıktı.

MOURINHO GÖZÜNE KESTİRDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, sezon sonu için Icardi'yi gözüne kestirdi. Haberde, Paulo Dybala ve Andrea Belotti'yi bonservissiz transfer eden Roma'nın, kale önünde gol garantisi yüksek profilde bir oyuncuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı. Bu noktada da öne çıkan futbolcunun Icardi olduğu kaydedildi. Öte yandan Icardi'nin olası bir transferde İtalya'ya dönmekten mutlu olacağı aktarıldı.

6 MAÇ 4 GOL 3 ASİST

1.81 boyundaki yıldız santrfor, bu sezon sarı kırmızılı formayla 6 maça çıktı ve 4 gol, 3 asistle oynadı. Icardi'nin, Fransız ekibi PSG ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Başarılı golcünün güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. (Habertürk)



