Yaz transfer döneminde Cim Bom'a gelen Mauro İcardi, ilk olarak Konyaspor maçında sonradan oyuna dahil oldu, 29 dakika sahne aldı. Sonrasında ise Kayseri'de 90 dakika forma giyen yıldız golcü, ilk 2 maçında golle tanışamamıştı.





Dün akşam şov yaptı

29 yaşındaki forvet, dün akşam Alanyaspor karşısında ise şov yaptı. İştahlı görüntüsü ile dikkat çeken İcardi, önce 11'de harika bir pas ile Mertens'e golü attırdı. Arjantinli oyuncu, 22. dakikada ise bu kez rakip fileleri havalandırıp, farkı 2'ye çıkardı.

Zor anlar yaşattı

2 dakika sonra bir kez daha ağları sarsan İcardi, bu kez ise ofsayta takıldı. 29 yaşındaki süperstar, mücadeleyi 1 gol ve 1 asist ile tamamlarken, oynadığı futbolla göz doldurdu. Özellikle üçüncü bölgede gösterdiği performans ile Alanyasporlu oyunculara zor anlar yaşattı.

'Bize karşı hata yapıyorlar'

İcardi, maç sonrasında hakemlere tepki gösterdi. Arjantinli yıldız, "Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor? Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik" dedi.





Mertens'ten süper 45

Aslan'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dries Mertens, çıktığı ilk 8 maçta skora katkı yapamamıştı. Belçikalı futbolcu, dün akşam ise Alanya karşısında göz doldurdu. Henüz 3. dakikada fileleri sarsan tecrübeli oyuncu, ofsayta takıldı. Mertens, 8 dakika sonra ise İcardi'nin pasında fileleri sarsıp, takımını öne geçiren golü kaydetti. Aslan'ın 10 kişi kalması nedeniyle taktiksel olarak ikinci yarıda kenara alınan Mertens, ilk devredeki performansı ile alkışları topladı.