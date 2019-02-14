Inter'de Icardi krizi gitgide büyürken topa yıldız oyuncunun kız kardeşi Ivana da girdi.

"Ah benim zavallı kardeşim..."

Twitter'da konuyla ilgili yorum yapan Ivana Icardi, "Ah benim zavallı kardeşim. Neden hala buna izin veriyorsun? Arkanda ciddi biri olsaydı bunlar olmazdı. Inter bu tür olaylara, davranışlara izin vermez." yazdı.

Bu sezon 28 maçta 15 gol 3 asistlik performans sergileyen Icardi uzun süredir Real Madrid ile anılıyor. Yıldız oyuncu 2013 yazı sezonunda 13 milyon euroya Sampdoria'dan transfer olmuştu.