Beşiktaş ’a attığı 2 golle derbiye damgasını vuran Mauro Icardi’nin forması, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e gitti. Nef Stadı’nda harika bir performans sergileyen yıldız oyuncu, karşılaşma sonunda mutluluğunu Başkan Özbek ile paylaştı.





FORMA HEDİYE ETTİ!

Maçta terlettiği formayı Başkan Özbek’e hediye eden Icardi’nin, “Sizi mutlu görmek beni de mutlu eder” dediği öğrenildi. Başkan Özbek’in ise Arjantinli futbolcuya övgüler yağdırdığı belirtildi. Galatasaray’da Mauro Icardi’nin ortaya koyduğu performans herkesi mutlu ederken bunda Teknik Direktör Okan Buruk’un stratejisi işe yaradı. Verilen izinlerde öncesine ülkesine, sonra da Milano’ya giden Icardi için yapılan eleştirilere kulak asmayan Buruk’un oyuncuya yaklaşımı sonuç getirdi.

TAKIMLA BAĞI GÜÇLÜ

Hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi durumda olan Icardi’nin Beşiktaş maçından sonra üçlü çektirmesi, bayrağı sallaması ve son olarak Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit’i üçlü çektirmeye çağırması, takımla bağının güçlü olduğunu gösterdi.









SOYUNMA ODASINDA PRİM JESTİ

Galatasaray’da derbi maçtan sonra soyunma odasına giden Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ile oyuncuları alınan galibiyet nedeniyle kutladı. Başkan Özbek burada özel prim verileceğini açıkladı. Başkanın bu jestine oyuncuların alkışla karşılık verdiği belirtildi.

PSG'DE HAYALETTİ

"PSG'de hayaletti yeniden doğdu"

Icardi’nin Galatasaray formasıyla derbide iki gol atması, Arjantin ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Wanda Nara’dan ayrılığı sonrasında gelen golleri, “yeniden doğuş” olarak değerlendiren gazeteler, “İstanbul’u da yıktı” diye yazdı.

Sadece futbolu değil, özel yaşamıyla da Avrupa gazetelerinin manşetlerini süsleyen Mauro Icardi, bu kez Beşiktaş derbisinde Galatasaray’a kazandırdıklarıyla gündeme geldi.

Paris Saint Germain’den kiralık olarak sarı-kırmızılılara katılan oyuncunun performansını değerlendiren Fransız basını, Icardi için, “yeniden doğuş” yakıştırması yaptı. Fransız basınından RMC Sport, “İstanbul derbisinde Mauro Icardi’den muhteşem vole. Galatasaray’da gerçek bir yeniden doğuş” başlığını kullandı. Haberde şu ifadeler yer aldı:





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"KÜLLERİNDEN DOĞUYOR"

“PSG’de hayalet gibi oynayan Mauro Icardi, Galatasaray’da küllerinden doğuyor. İki hafta önce Galatasaray’da ilk golünü kaydeden Icardi, Beşiktaş’a karşı muhteşem bir gol attı. Mauro sonunda alevlendi. Pochettino’nun talimatıyla PSG’de ölü gibiydi. Türkiye’de ikinci golünü voleyle attı ama ne gol... Peki, tam bir canlanma mı yoksa basit bir başlangıç mı? Gelecek gösterecek. Mauro Icardi’nin aklı tamamen futbola çevrilmiş görünüyor ki bu son aylarda her zaman böyle değildi.” Fransa’dan Le Parisien de, derbide duble yaptığını hatırlattı, “Takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç, Galatasaray taraftarlarıyla olan birlikteliği... Icardi, Beşiktaş derbisinde gülümsemeyi hiç bırakmadı. Mauro Icardi’yi son düdükle birlikte bu kadar mutlu etmeyeli uzun zaman oldu. Wanda Nara’dan ayrılmasıyla son haftalara damgasını vurdu.”

İtalyan La Gazzetta dello Sport ise, Arjantinli golcünün daha önce Milano ve Genoa derbilerindeki performansını hatırlattı, “İstanbul derbisini Mauro Icardi çözdü. Maurito liderliğindeki sarı-kırmızlılar rakibini geride bıraktı” diye yazdı.

"YILDIZLARLA DANS ET"

Diğer İtalyan gazetesi Corriere dello Sport da bir tesadüfü gündeme getirdi. Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara’nın, Arjantinli golcü Nef Stadı’nda şov yaparken, aynı saatlerde ‘Yıldızlarla Dans Et’ programında yer almasına gönderme yaptı. Haberde, “Rai Uno’nun konuğu Wanda Nara, ‘Yıldızlarla Dans Et’ programında sahne alırken, PSG ve Inter’in eski golcüsü Galatasaray’ı Boğaziçi derbisinde başarıya götürdü” denildi.

Arjantin’den La Nacion, “10 yılı aşkın süredir İtalya ve Fransa’da yaşadıklarıyla gündeme gelen Mauro Icardi için Türkiye’de oynamak medyadan uzaklaşmak demekti. Icardi, haftalarca Wanda Nara ile yaşadıkları sallantıdaki ilişkileriyle gündeme geldi. Ancak bu cumartesi Icardi, futbolun merkezine döndü” diye yazdı.

54 DENEME 4 GOL

Cim-Bom, Beşiktaş derbisinde Icardi’nin attıklarıyla konuşuldu ancak yine çok kaçırdı. Sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçından sonra Beşiktaş karşısında da önemli pozisyonları harcadı. Geçen haftaki müsabakada 35, Beşiktaş karşısında da 19 kez gol denemesinde bulunan Galatasaray, bu pozisyonlardan sadece 4’ünü değerlendirebildi.