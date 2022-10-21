Arjantin basını Mauro Icardi ile Wanda Nara'yı konuşmaya devam ediyor.

Wanda nara'dan İcardi açıklaması

PSG'den kiralık olarak Galatasaray 'a transfer olan Mauro Icardi'nin, kendisinden ayrıldığını açıklayan eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Arjantinli oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Wanda Nara, Arjantin basınına verdiği demeçte, Icardi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili detaylar verdi.

'PSG ile Galatasaray arasında fark yok'

Icardi'nin Türkiye'ye gitmekle kötü bir duruma düştüğü yönündeki yorumlara ise, "Sezon öncesi yeni bir takıma gitmek istiyordu. Mauro'nun önceliği futbol oynayabilmek. Gittiği takımla, ayrıldığı takım arasında çok da bir fark olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'Bir tek sahaya çıkmadığım kaldı'

Arjantinli yıldızın futbol hayatıyla ilgili olarak konuşan Wanda Nara, "Onun için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Benim işim ona en iyi sözleşmeyi bulmak. Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir kontratı var.

İşte Wanda Nara'nın yeni sevgilisi

Icardi'yi terk ederek Arjantin'e geri dönen Nara'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Wanda Nara, aşk yaşadığı Arjantinli rapçi L-Gante ile 20 Ekim'de çıkacak olan şarkının klibinde beraber rol aldı.

Nara'nın klip kapağında L-Gante ile dudak dudağa poz vermesi dikkat çekerken, Galatasaraylı taraftarlardan da tepki geldi.

'Benim için acı verici' demişti

Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Wanda Nara ayrılığı şu sözlerle açıklamıştı;









"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

Barışmak için otele gitti

Daha sonra Icardi’nin izin alıp özel işleri için Arjantin’e gittiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun Wanda Nara’yı barışmaya ikna etmek için ülkesine gittiği belirtilmişti. Icardi’nin o tarihlerde Wanda Nara’nın otelinin önünde şok görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlikler otele sokmadı

Wanda ile barışmak için Buenos Aires'e giden Icardi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Wanda’nın kaldığı otele giden yıldız futbolcu güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

Arjantin'de yayın yapan Ciudad Magazine adlı internet sitesi, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi affettiğine yönelik bir haber paylaştı.









Twitter'dan cevap verdi

Twitter'dan bu habere yanıt veren Wanda Nara, "Affedecek bir şey yok, biz ayrıldık" dedi.

Wanda Nara'nın bu gönderisine ise Icardi'den yanıt gecikmedi. Wanda Nara'nın gönderisini cevaplayan Icardi, "Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde ayrıldığımız gibi mi? Harika vakit geçirdik" dedi.

Mauro Icardi izinli olduğu dönemde Arjantin'e gitmiş ve bazı kaynaklar, Arjantinli yıldızın Wanda Nara için futbolu bırakmayı düşündüğünü iddia etmişti.







