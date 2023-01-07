Dünya Kupası arasındaki antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti. 20 gün tedavi olan İcardi, geçen hafta saha çalışmalarına başladı ve perşembe günü takıma katıldı. İdmanın tamamında yer alan Arjantinli forvet, Okan Buruk'la görüştü. İşte detaylar...

DERBİ PRİMİ: 10 MİLYON TL

Başakşehir ve Sivas deplasmanlarını kazanan Galatasaray 'da oyuncular 5'er milyon TL galibiyet primi ile ödüllendirilmişti. Yönetim, bu rakamı derbiye özel 10 milyon TL'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı takım Kadıköy'de Fenerbahçe 'yi yenerse 10 milyon TL prim alacak.





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DERBİNİN EN DEĞERLİSİ ICARDI

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira’nın 15 milyon Euro ve Victor Nelsson’un da 14 milyon Euro değeri bulunuyor. Fenerbahçe’de ise 15 milyon Euro ile Macar futbolcu Attila Szalai takımın en değerlisi konumunda. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Diego Rossi’nin 14 milyon Euro ve Altay Bayındır’ın da 13 milyon Euro piyasa değeri var.

SON 3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı son 3 lig mücadelesinde 2 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti. 2019-2020 sezonunda Fener'i deplasmanda 3-1 yenen ve 20 yıllık hasreti bitiren Cim Bom, bir sonraki sezonda da 1-0'lık skorla galip geldi. Geçen sezon Kadıköy'deki mücadeleyi ise Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başardı.

DEV PRİM

Galatasaray Yönetimi'nde de Fenerbahçe derbisi öncesi seferberlik hali var. Teknik heyet ve futbolculardaki pozitif havayı daha da yukarı çekmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, gecikmiş alacakların büyük bölümünü hesaplara yatırdı. Ayrıca Fenerbahçe galibiyeti için özel bir prim belirlendi. Müjdeli haber, bugünkü antrenman öncesinde oyunculara açıklanacak.









"OYNAMAK İSTİYORUM"

Teknik direktör Okan Buruk'u düşündüren tek şey, İcardi'nin iki aylık maç eksiği. Buruk, ileri uçtaki Gomis-İcardi tercihine henüz karar vermedi. Ancak İcardi'nin hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinin önemini biliyorum. Oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Beşiktaş 'a iki gol atan yıldız forvetten sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe karşısında da gol bekliyor. Okan Buruk'la konuşup fiziksel açıdan hazır olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, forma yarışında Gomis'in bir adım önüne geçti. (Sabah)