Galatasaray 'ın PSG'den 1 yıllığına kiraladığı golcü futbolcu Mauro Icardi ligin son bölümünde fırtına gibi eserken attığı gollerle dikkat çekmişti. Yıldız futbolcu performansına rağmen Arjantin'in Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı. Icardi Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından paylaşımda bulundu...

SAKATLIĞI GEÇTİ FLORYA'YA DÖNDÜ

Mauro Icardi Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sakatlık yaşamıştı. Bir süredir tedavisi Arjantin'de devam eden golcü futbolcu bu nedenle Galatasaray'ın Antalya kampına katılamamıştı. Cumartesi gecesi İstanbul'a dönen yıldız futbolcunun tedavisine Sarı-Kırmızılı kulübün tesislerinde devam ediliyor.





GALATASARAY PAYLAŞIM YAPTI!

Florya Metin Oktay tesislerine dönmesinin ardından Galatasaray paylaşımda bulundu. Sarı-Kırmızılı takımın twitter hesabından yapılan paylaşımda "Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya’da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ

Arjantin Milli Takım formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki golcü 2022 Katar Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemişti. Messi'nin takıma katılmasının ardından PSG'de gözden düşen Icardi'nin Galatasaray'da iyi performans göstermesine rağmen kadroya alınmama nedeni Messi olduğu iddia edilmişti.









WANDA NARA FİNALİ İZLEMEYE GİTTİ

Icardi ile yakın zamanda boşanan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara ise çocukları ile birlikte finali izlemek için soluğu Katar'da kaldı. Nara ve çocukları Fransa - Arjantin finalini tribünden takip etti.

ŞAMPİYON ARJANTİN!

2022 Dünya Kupası Finali'nde 90 dakikası 2-2, uzatma dakikaları 3-3 sona eren maçta penaltılarda Fransa'ya üstünlük kuran Lionel Messi önderliğinde Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti. 35 yaşındaki yıldız solak, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yaptı, ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşadı.





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ICARDI'DEN MESSI PAYLAŞIMI

Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü "İşte şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin Paris Saint-Germain'deki en güzel goller