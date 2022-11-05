Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında sahasında derbi maçta Beşiktaş 'ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takımda golcü futbolcu Icardi imaj değişikliğine gitti.

Arjantinli golcü maç öncesinde saçlarını sarıya boyattı. Icardi son halini instagram sayfasından paylaştı. Icardi'nin değişimi sosyal medyada gündem oldu.





Sezon başında PSG'den kiralanan golcü futbolcu Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ev sahibi takım en güvendiği isimlerin başında geliyor.

29 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Icardi Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü Alanyaspor filelerine göndermişti.

Okan Buruk'un Beşiktaş'la oynanacak derbi mücadelesinde Icardi'ye 11'de şans vermesi bekleniyor.

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