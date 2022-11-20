Icardi ve Rashica için transfer piyasası kızıştı

Galatasaray 'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ve Milot Rashica, artan performansları sonucunda dikkatleri çekmeyi başardı. İki isme çıkan yeni talipler, bu oyuncuların bonservislerinin alınması adına Sarı-Kırmızılıların işini zorlaştırmış durumda. Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla fark yaratan ve birçok takımın ilgisini çeken bir başka isim de Sacha Boey oldu.

Boey için geliyorlar

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, özellikle bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle Marsilya, genç oyuncuyu yakın takibe aldı. Fransız kulübünün Ocak ayında Boey için Galatasaray'a resmi teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray Yönetimi geçtiğimiz haftalarda genç oyuncunun kontratında iyileştirme yapmaya karar vermişti. Yeni sözleşmede 13 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunacak. Yönetimin bu rakamı 20 milyon Euro'ya çekmek istediği gelen haberler arasında.

Icardi'de gözler PSG'de

Sarı-Kırmızılı formayla 6 maçta 4 gol 3 asistle oynayan ve Beşiktaş ile Başakşehir zaferlerinde başrolü üstlenen Mauro Icardi, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Galatasaray Yönetimi'nin bir an önce bonservisini almak istediği Arjantinli yıldız konusunda girişimler başladı. Ancak ilk etapta PSG'nin oldukça yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi. Diğer taraftan Icardi'nin eski takımı Inter ile İspanyol devi Atletico Madrid'in Galatasaray'daki performansı sonrası oyuncuyu tekrar radara alması, piyasasını kısa sürede yükseltti.

Özbek de olumsuz konuştu

Galatasaray Yönetimi ile PSG arasında dolaylı yoldan gerçekleşen ilk temasa göre, Sarı-Kırmızılı kulübün mevcut şartlarda Mauro Icardi'nin bonservisini alması pek de mümkün görünmüyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de 29 yaşındaki santrforun bonservisiyle ilgili olumsuz ifadeler kullandı. Ancak tecrübeli golcünün Cim Bom'da kalma isteği, bir avantaj olarak görülüyor. Sarı-Kırmızılılar, PSG'nin oyuncuyu bonservis bedelsiz vermeyi kabul etmesi halinde transferi sonlandırmaya çalışacak.

Rashica'nın talibi çok

Son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle büyük beğeni toplayan ve Galatasaray'da ilk 11'deki yerini garantileyen Milot Rashica için de yönetim ciddi bir mesai harcayacak. Norwich'ten sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcu konusunda 5 milyon Euro bütçe ayrıldı. Ancak Kosovalı kanat oyuncusuna Almanya ve İtalya'dan yeni talipler çıktığı, bunun da tıpkı Icardi'de olduğu gibi piyasayı kızıştırdığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar bonservis teklifini daha fazla artırmayı düşünmüyor ancak pazarlıklar Dünya Kupası arasında devam edecek. Galatasaray'ın ana planı, Rashica'nın kulüpteki geleceğini en geç Ocak ayında netleştirmek. Sarı-Kırmızılı oyuncu da kariyerine Galatasaray'da devam etme fikrine çok sıcak bakıyor.