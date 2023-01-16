Galatasaray , golcüsü Mauro Icardi'yi takımda tutmak istiyor. Arjantinli yıldızın sergilediği başarılı performans sonrası yönetim, harekete geçmiş durumda.

DERBİDE 15 DAKİKADA ŞOV YAPTI

Alanyaspor ile Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede bir gol ve bir asistlik performans gösteren Icardi, 5 Kasım'da oynanan Beşiktaş maçında ise attığı iki golle derbinin yıldızı olmuştu. 7-0 kazanılan Başakşehir maçında bir gol iki asist yapan Arjantinli golcü, Okan Buruk'un bir numaralı santrforu olduğunu ilan etmişti.

2022 Dünya Kupası için lige verilen aranın ardından yapılan ilk antrenmanda sakatlanan Icardi, deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 76. dakikada Barış Alper Yılmaz2ın yerine oyuna giren yıldız oyuncu, 78. dakikada farkı ikiye çıkaran golün asistini yaptı.

90+10. dakikada ise attığı golle Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçmesine büyük katkı verdi.

SAHAYI NEDEN TERK ETTİ?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 ile geçerken Mauro Icardi ise mücadeleye ilk 11'de başladı. Sarı - kırmızılılar mücadeleyi 4-0 kazanırken Mauro Icardi, maç sonu takım arkadaşlarının tribünlerle yaptığı kutlamalara katılmadı.

Icardi'nin soyunma odasına gitmesinin sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, skoru garantiledikten sonra takımın frene basmasına sinirlendiği öğrenildi. Galatasaraylı taraftarlar ise yıldız oyuncunun hırsı ve isteğinden dolayı oyuncuya övgüler dizdi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray, sezon sonunda Mauro Icardi'yi bonsrvisiyle birlikte transfer etmek istiyor. Paris Saint-Germain ile sarı-kırmızılı yöneticiler arasında yapılan transfer görüşmelerinin 15 milyon Euro'dan başladığı iddia edildi.

PSG'DE KALMA İHTİMALİ YOK

Arjantinli oyuncunun Fransız ekibi ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Fakat PSG, yaz aylarında Arjantinli oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Fransız ekibinin yeni hamlesi Icardi için Serie A iddialarını da güçlendirdi.

TAKAS KOZU

PSG, Mauro Icardi'yi İtalya'da belirlediği hedeflerin transferlerini bitirmek için kullanmayı planlıyor. Icardi'nin Galatasaray'daki yeniden doğuşu sonrası kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği İtalya'dan kulüplerin de ilgisini çekebileceği aktarılıyor.

MILAN'A ÖNERİLECEK!

Calciomercato'nun haberine göre PSG, Milan'dan Rafael Leao ve Pierre Kalulu ile ilgileniyor. Leao için 80 milyon Euro ve Kalulu için 20 milyon Euro gibi düşünülen önerilerde Icardi'nin de takas parçası olarak eklenmesi planlanıyor.