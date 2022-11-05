Icardi: Liderlik için, şampiyonluk için çok önemliydi

Süper Lig 'de Galatasaray , derbide Beşiktaş 'ı Icardi'nin iki golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Arjantinli golcü açıklamalarda bulundu. Icardi'nin açıklamaları şöyle;

Bizim için önemli bir maçtı, kazanmak istiyorduk. Liderlik için, şampiyonluk için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Ben bir santrforum. Topla buluşmam gerekiyor. 2 fırsat buldum ve gole çevirdim. Üçüncüsünde maalesef top direkle buluştu.

Galatasaray’da müsabakanın ardından Arjantinli forvet Mauro Icardi basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maç olduklarını bildiklerini ifade eden Icardi, “Liderlik mücadelesi ve El Classico için önemli bir maçtı. İyi bir mücadele verdik. Goller için çok mutluyum, 3 puan için çok mutluyum. Devam edeceğiz. Gerçekten çok önemli taraftarın önünde kazanabilmek. Çok iyi hissediyoruz kazanabildiğimiz zaman. Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. Eleştirileri çok fazla önemsemiyorum, oyuna dikkatliyim. Oyuncular olarak bu tarz şeylere alışığız. Eleştiri geldiğinde odaklanmıyorum onlara, iltifatlara odaklanıyorum. Bir sonraki maçı düşüneceğiz. Önemli olan 3 puandı, burada sadece 3 puan aldık ve daha önemli bir 3 puan değil. Bir sonraki maçı kazanmak için çıkacağız. Ben çok mutluyum burada olduğum için. Kalmak bana kalmış bir şey değil. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla kendimi mutlu hissediyorum. Bana çok destek oldular. Önemli olan maçları kazanmaktı. Bugün daha da mutlu hissettim. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum” dedi.







