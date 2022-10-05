Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılara PSG'den kiralanan yıldız oyuncu, özel hayatındaki çalkantılar sebebiyle gündem olmuştu. Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı problemler sebebiyle ülkesi Arjantin'e gitmek zorunda kalmıştı.

Barcelona altyapısından çıktı

futbola Barcelona altyapısında başlayan Arjantinli forvet henüz 18 yaşındakyen İtalyan kulübü Sampdoria tarafından kiralandı. Önce U-19'da forma giyen İcardi, 30 maçta 30 gol atınca A takıma yükseldi. Bu performansın ardından bonservisi alınan İcardi 2 sene sonra ise Milano ekibi Inter'e 13 milyon euro bedelle transfer olmuştu.









Wanda ile ilişkisi çok konuşuldu

Arjantinli golcünün özel hayatı, verdiği kararla futbol hayatının önüne geçmişti. Şimdiki eşi olan Wanda Nara'nın İcardi'den önce Arjantinli futbolcu Maxi Gomez ile birlikteliğinin olması ve aldatma haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

İnter'den ayrılık yaramadı

6 sene Inter'de oynayan Icardi, 219 maçta 124 gol ve 29 asistle İtalya'nın en çok konuşulan forvetlerinden biriyken 50 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olması şaşkınlık yarattı. Fransa'da istediği performansı ortaya koyamayan Icardi, 92 maçta 38 gol ve 10 asistle oynadı.









Icardi, sarı kırmızılıların son oynadığı Adana Demirspor maçının kadrosunda da yer almadı. Bu gelişmelerin yanı sıra golcü futbolcuyla ilgili sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Icardi, Galatasaray'a imza atmadan önce Real Madrid'e önerildi. PSG'nin de maddi yükü fazla olan forveti göndermeye sıcak baktığı haberde yer aldı. Ancak transfere Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin karşı çıktığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, bu transferi veto etme sebebinin ise Icardi'nin soyunma odasındaki atmosferi bozacağını düşünmesi. Ancelotti'nin bu kararının ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de transfere 'hayır' dediği ifade edildi.Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcu Galatasaray'a imza attı.

PSG'den ayrılış nedenlerinden biri Messi'ydi!

Icardi'nin, PSG'den gönderilme sebeplerinden birinin de Lionel Messi olduğu vurgulandı. Messi'nin, Icardi ile ikili ilişkisinin korkunç derecede kötü olduğu ve yolların ayrılma sebeplerinden birinin bu olduğu kaydedildi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla yalnızca 1 maça çıktı ve 28 dakika süre aldı. Icardi Galatasaray'ın, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da görev almış ve 1 gol kaydetmişti. (Aspor)







