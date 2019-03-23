Sezona Julen Lopetegui yönetiminde başlayan, Santiago Solari ile devam eden ve son olarak da burada 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Zinedine Zidane’ı geri getiren İspanyol devi Real Madrid, yaz transfer dönemi için harekete geçti.

Gelecek sezon kadrosuna birçok süperstar eklemeyi hedefleyen Eflatun- Beyazlılar, İtalyan ekibi İnter’in golcüsü Mauro İcardi ile ilk temasları kurdu. Çizme’den ayrılmayı planlayan Arjantinli’nin menaceri, aynı zamanda eşi olan Wanda Nara ile görüşen Madrid temsilcisi, oyuncuyu ikna etti.

İtalya’da mutsuz

İtalya’da mutsuz olduğu bilinen 26 yaşındaki santrforun, sözleşmesinde 80 milyon Euro’luk (514 milyon TL) serbest kalma maddesi bulunuyor. Arjantinli süperstar ile el sıkışan Real Madrid’in, önümüzdeki günlerde kulüp temsilcileriyle transfer görüşmelerine başlayacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Başkent temsilcisinin hedefi ise yaz transfer sezonu açılır açılmaz İcardi ile sözleşme imzalayıp, listesindeki diğer yıldızları kadrosuna katmak.