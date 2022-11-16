Icardi açıkladı! Oynadığı en büyük takım...

Galatasaray 'ın yıldız golcüsü Mouro Icardi sosyal medya hesabından merak edilen soruların cevapladı. 29 yaşındaki Arjantinli "Oynadığın en büyük takım hangisiydi?" sorusuna cevap verdi.





MOURINHO'NUN DİKKATİNİ ÇEKTİ!

7-0 kazanılan karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli futbolcu, toplamda ise 4 gol, 3 asiste ulaştı. Son 4 maçta 7 gollük katkı yapan Icardi'nin başarılı çıkışı Roma'yı çalıştıran ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun da dikkatini çekti. İtalyan basını, Serie A takımı Roma'nın Icardi'yle ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Buna karşılık Galatasaray'da kendisini bulan 29 yaşındaki futbolcunun, sezonu tamamlamadan sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayı düşünmediği ve yöneticilere, "İçiniz rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyorum" dediği öğrenildi.





750 BİN EURO ALIYOR

Galatasaray, Erden Timur'un başarılı girişimleri sonrasında Mauro İcardi'yi kadrosuna bedelsiz olarak katmayı başarmıştı. Yapılan anlaşma gereği Ajantinli yıldıza yıllık ücretinin sadece 750 bin euro'luk kısmı ödeniyor.

BONSERVİSİ İSTENİYOR

Icardi'den oldukça memnun olan Galatasaray yönetiminin, PSG'yle 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız futbolcunun bonservisinin alınması için de Fransızlar ile masaya oturacağı da gelen haberler arasında...









6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Icardi bu sezon Süper Lig 'de Galatasaray ile 6 maçta forma giydi. Mauro Icardi, takımının Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada attığı 13 golün 7'sinde pay sahibi oldu. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asist üretti.









"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK..."

Mouro Icardi sosyal medya hesabından merak edilen soruların cevapladı. 29 yaşındaki Arjantinli "Oynadığın en büyük takım hangisiydi?" sorusuna cevap verdi.

Soru: "Oynadığın en büyük takım hangisiydi?"

Mauro Icardi: "İtalya'nın en büyük takımı Inter'de oynadım. Fransa'nın en büyük takımı PSG'de oynadım. Şimdi de Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da oynuyorum."







