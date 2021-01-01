Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj! "Senin hayranlarından biriyim"
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Ibrahimovic ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Yılbaşı programına katılan Çalhanoğlu, Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söyledi.. Programa video ile katılan Ibrahimovic ise Ebru Gündeş için "Ebru Güneş, senin hayranlarından biriyim" dedi.
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye yılbaşı programına katıldı. Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ebru Gündeş itirafı geldi.
Hakan Çalhanoğlu, Milan'da forma giyen takım arkadaşı Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söyledi ve "Zlatan, Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor. En sevdiği şarkısı da 'Çingenem'" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Ebru Gündeş: "Zlatan gelsin, Çingenem için yeni klip çekelim." yanıtını verdi.
Ibrahimovic: "Ebru Güneş, senin hayranlarından biriyim"
Programa video gönderen Ibrahimovic, "Ebru Güneş, senin hayranlarından biriyim. En sevdiğim şarkı da çingenem." ifadelerini kullandı.