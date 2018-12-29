Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Libertadores Kupası’nın finalinde ezeli rakibi River Plate’e kupayı kaptıran Boca Juniors’ta görevine son verilen Guillermo Barros Schelotto’nun yeni adresi belli oldu.

ABD basınında çıkan haberlere göre Schelotto’nun, İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic’in formasını giydiği LA Galaxy ile anlaştığı bildirildi. 3 yıllık sözleşmeye imzasını atacak tecrübeli hocanın yardımcılarının ise ikiz kardeşi Gustavo ile Ariel Pereryra olacağı belirtildi.