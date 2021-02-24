İtalya Serie A'nın 23. haftasındaki dev derbide Inter, deplasman ekibi konumunda olduğu maçta ezeli rakibi Milan'ı 3-0 ile geçerken takımının son golünü atan Romelu Lukaku, sevinç sırasında Zlatan Ibrahimovic'i hedef almıştı. Üst üste 5 Milano derbisinde de gol atarak bu alanda tarihteki ilk isim olmayı başaran Lukaku'nun sevinç sırasındaki sözleri tartışma yaratmıştı.

Gol sevinci sırasında tam olarak ne dediğine ilişkin tartışmalar olsa da Lukaku'nun Ibrahimovic'e yönelik, "Tanrı! Sana söyledim" dediği ifade edildi. Nitekim Zlatan Ibrahimovic, daha önce kendisini 'tanrı' olarak tanımlamıştı. Söylediklerine ilişkin bir başka tahminde ise, "Ben en iyisiyim, ben, ben..." deyip ayrıca Ibrahimovic'e sert bir sözle hareket ettiği ifade edilmişti.





Lukaku'nun gol sevinci sırasında söylediği sözlere ilişkin Zlatan Ibrahimovic'in yorumu soruldu. İsveçli yıldız, yine kendine has üslubuyla bu soruyu cevapladı: "27 yaşındaki bu adam kariyerinde sadece bir kupa kazandı ve o da Belçika şampiyonluğu... Daha başka ne söylememi istersin?"

Kariyerinde Anderlecht, Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United ve Inter formaları giyen Romelu Lukaku; 2009-10 sezonunda Anderlecht ile Belçika Pro League zaferi yaşamıştı.

Tartışmanın bir diğer aktörü Zlatan Ibrahimovic ise Ajax ile 2, Juventus ile 2, Inter ile 3, Barcelona ile 1, Milan ile 1, PSG ile 4 lig şampiyonluğu yaşarken 27 yaşını doldurmadan önce de 4 lig şampiyonluğu bulunuyordu.