Ibrahimovic Manchester United maçında oynayabilir
İsveçli yıldız futbolcu Zlatan İbrahimovic'ten Milan'a müjdeli haber. 39 yaşındaki futbolcunun Milan'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile oynayacağı rövanş maçında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamamıştı.
İtalyan devi Milan'a Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile oynayacağı rövanş maçı öncesi sevindirici haber geldi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen İsveçli golcü Zlatan İbrahimoviç'in rövanştaki maçta oynama ihtimali yüksek. 39 yaşındaki yıldız ismin son durumu maç günü netlik kazanacak.
Dev maç Perşembe günü
Milan'ın San Siro'da İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı 18 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk maçta 1-1 eşitlikle sona ermiş ve Milan evine avantajlı sonuçla dönmüştü.