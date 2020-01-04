İbrahimovic: Koşmazsam uzaktan atarım

Los Angeles Galaxy’den ayrılan ve daha önce formasını giydiği Serie A ekibi Milan’a imza atan Zlatan Ibrahimovic, her zaman olduğu gibi kendisine has açıklamalarda bulundu.

“Neden 21 numarayı seçtin?” sorusuna İbrahimovic, “Uygun numaraları çocuklarıma söyledim ve 21’i istediler. Bu sebeple tercih ettim. Çocukluğumdan beri hiç değişmedim. Aynı açlığa ve kararlılığa sahibim. Şu an hedefim kulübün ve takımın durumunu iyileştirmek için çalışmak. Elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

İsveçli yıldız, “28 yaşındaki dönemime göre 38’imde daha fazla kulüpten teklif aldım. Her yıl tecrübeniz artıyor. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Eğer koşmazsam, uzak mesafeden şutlarla gol atarım” yorumunu yaptı.

Milan’ın yeni transferi İbrahimovic, Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ile idmanda şakalaştı.