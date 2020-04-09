Ibrahimovic, Hammarby ile antrenmanlara başladı

Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, corona virüs nedeniyle liglerin askıya alındığı dönemde İsveç ekibi Hammarby ile çalışıyor.

Ibrahimovic, daha önce Hammarby'nin hisselerinin %25'ini satın almış ve bunun sonrasında eski takımı Malmö'nün taraftarlarından büyük tepki görmüştü.

Golcü oyuncu takımla çalışmalarına başlamadan önce konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hammarby Futbol Direktörü Jesper Jansson, "Ailesiyle birlikte Stokcholm'deki evindeydi. Tekrar topla çalışmak istediğini hissetmiş. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara tekrar başlayacağız. Elbette Zlatan da bizimle antrenman yapmaktan memnun kalacaktır" demişti.

İsveç, corona virüs salgınıyla başa çıkmak adına henüz sokağa çıkma yasağı uygulamayan Avrupa ülkelerinden biri konumunda. Yine de muhtemel bir enfeksiyonu önlemek adına Hammarby'nin antrenman merkezi halka ve medyaya kapalı durumda.



