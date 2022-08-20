Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez karşılaşmayı değerlendirdi.

Deplasmanda zor bir maçta 1 puan aldıklarını ifade eden Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "İyi ve zor bir maçtı. Bu ligin ofansif anlamda becerisi yüksek bir takıma karşı oynadık. Samsunspor büyük bir camia. Taraftarıyla bütünleşen bir takıma karşı mücadele ettik. Gole kadar iyi oynadık. Kornerde rakibi boş bırakınca gol yedik. 2. yarıda iki takım da mücadele etmeye çalıştı. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda böyle zor deplasmanlarda alınan puanlar bizim için iyidir. Saha içinde eksikliklerimiz var. Daha fazla coşkulu ve istekli oynamamız gerekiyor. Bu oyuncu grubuna güveniyorum. Bu mücadeleyi oyunsal anlamda geliştirerek daha iyi bir Eyüpspor’u ilerleyen haftalarda sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

İHA



