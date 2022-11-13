İbrahim Üzülmez: Ülke olarak başsağlığı diliyorum

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzülmez, İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, “Üzüntülüyüz tabii ki, bu ortamda futbol konuşmak ne kadar doğru olur ama oradan masum insanlar geçerken bu patlamadan sonra hayatını kaybetmeleri hakikaten çok acı verici. Bir kez daha ülke olarak başsağlığı diliyorum” dedi.

“Oyuncu değişiklerinden sonra oyun bizim lehimize döndü”

Karşılarında genç ve mücadele eden bir Gençlerbirliği takımı olduğunun altını çizen Üzülmez, "Hafta boyunca oyuncularımıza bu deplasmanın bizim açımızdan zor bir deplasman olacağını, bu oyuncuların Gençlerbirliği’nde belki bireysel olarak değil ama takım olarak iyi mücadele eden bir takım vardı. Özellikle geçen hafta Malatya maçını izlediğimizde, 2-0’dan Malatya deplasmanında 2-2’ye getirmek çok kolay değil. Bizim için zor bir maç oldu ama kazanmasını bildik. İyi mi oynadık, değil ama mücadele ettik. Yaş ortalaması olarak biraz yüksek bir takım dolayısıyla bugün oyunun belli bölümlerinde sıkıntılar da yaşadık. Dönen topları kazanamadık, biraz rakiple uzak oynadık ve pas trafiğini çok iyi yönetemedik ama hedefe giden yolda, şampiyonluğa giden yolda bazen kazanmak bizim için çok önemli. Bugün bizim adımıza özellikle oyuncu değişiklerinden sonra oyun bizim lehimize döndü” diye konuştu. (İHA)