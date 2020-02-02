TFF 1. Lig’in 20. haftasında Eskişehirspor’a sahasında 1-0 mağlup olan Bursaspor’un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, kariyerinin en kötü yenilgilerinden biri olduğunu söyledi. Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maç öncesi hafta boyunca analizler yaptıklarını belirten Üzülmez, "Korktuğumuz başımıza geldi. Bize alan bırakmamaya çalışan bir takımla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

"Futbolda kaybetmek vardır ama mücadele etmediğiniz zaman kaliteniz bir işe yaramıyor." diyen Üzülmez, şöyle konuştu:

"Açıkçası üzüldük. Eskişehirspor sonuna kadar mücadele etmeye çalıştı. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İyi mücadele ettiler. Belki de teknik adamlık dönemimde aldığım en kötü mağlubiyetlerden birisi. Bugün iyi bir taraftar topluluğu geldi ve bize destek verdi. Onlar adına üzüldüm. Böylesine kötü bir futbol beklemiyorlardı. Onları üzdüğüm için özür diliyorum. Ders çıkarıp, bundan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün rakip bize iyi bir ders verdi. Umarım oyuncularım, rakip kadar mücadele etmeden yeteneğin bir işe yaramadığını anlamışlardır. Kötü bir mağlubiyet aldık. Bu tür tökezlemeler olacaktır. Önemli olan en kısa sürede ayağa kalkıp, kendimize yer edinmek. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar bu yarışın içerisinde olup, istediğimiz yere inşallah ulaşacağız."