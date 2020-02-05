İbrahim Üzülmez: Osmanlıspor maçıyla çıkış sergilemek istiyoruz

TFF 1’inci Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki sabah idmanı öncesi konuşan deneyimli teknik adam, Eskişehirspor karşısında alınan mağlubiyet ile ilgili olarak üzüntü duyduklarını söyledi.

"MÜCADELE EDECEĞİZ"

Taraftarın kendilerine muazzam bir destek verdiğinin altını çizen Üzülmez, “Bizlere inanmaya başladılar ki maçta da bizlere müthiş bir şekilde destek verdiler. Olumsuz anlamda saha içerisinde gösterdiğimiz performans bizleri üzdü, taraftarımız adına da üzüldüm. Çünkü karşımızda çok genç, dinamik ve mücadele edecek bir takım vardı. Bunu maçtan önce söylememize rağmen sahadaki senaryo tamamen rakibin lehine döndü. Bu anlamda bizim adımıza çok avantaj yakalayabileceğimiz bir haftayı böylesine olumsuz bir futbol oynayarak geçirdik. Futbolda bir gerçek var, mücadele edeceğiz. Oyuncularıma her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. 3 haftalık galibiyet serimizde bu takım saha içerisinde mücadele ederek bu puanları kazandı. Son hafta ya baktığınız zaman bizden daha çok isteyen, daha agresif genç oyunculardan kurulu bir takıma cevap veremedik” dedi.

"OYUN OLARAK DAHA FAZLA DİRENÇ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Oyuncularına bu noktada güvendiğini kaydeden Üzülmez, “Bu köprünün altından çok sular geçecek demiştik. Geçiyor da, rakiplerimiz kaybediyor ama siz kazanmadıktan sonra çok fazla önemi ve anlamı olmuyor. Ben oyuncularıma güveniyorum, onlar da üzgün olduklarını belirtiyorlar. Birebir konuşmalarımızda da üzüntülerini ifade ediyorlar. Bursaspor büyük bir camia. Tökezleyeceğimiz maçlar olacak ama oyun olarak daha fazla direnç göstermemiz gerekiyor. Dersler çıkaracağız, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istiyoruz” diye konuştu.

"OSMANLISPOR MAÇIYLA BU ÇIKIŞI YAKALAYACAĞIZ"

Eskişehirspor maçının oyuncular üzerindeki etkisine yönelik olarak, özgüven sorununa ilişkin gelen bir soruyu da cevaplandıran Üzülmez, “Bu tür mağlubiyetler evet oyuncuların üzerinde kırılganlık gösterebilir ama biz buna izin vermeyiz, vermememiz gerekiyor. Bursaspor, tribünlerde ilk 3 içerisinde bunları göz ardı edemeyiz. Oyuncuların da şunun bilincinde olması lazım, bu ligde 20 binleri 25 binleri bulmak çok zordur. Böylesine bir taraftar topluluğuna da sahada göstermemiz gerekenler var. Özgüven kaybını falan, herkes bir kenara bırakacak, bu takım nasıl ki bu işi yaptığımız süre içerisinde bir karakter gösterdiyse saha içerisinde aynı şekilde Osmanlıspor maçıyla bu çıkışı yakalayacağız. Biz iyi olduğumuz sürece bu taraftar her zaman bizim arkamızda destek verecektir. En azından onlara saha içerisinde mücadele eden bir takım göstermemiz gerekiyor. Özgüven kaybı diye bir durum söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"SERDAR, KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIĞINI SÖYLEDİ, OYUNCULARIM DA ÜZÜNTÜLÜLER"

Son haftalarda birçok oyuncunun kart cezaları nedeniyle forma giyememeleri ve son olarak da Serdar Özkan’ın Eskişehirspor karşısında gördüğü kartla Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşmesiyle ilgili de konuşan Üzülmez, “Oyuncularım da artık bunu alışkanlık haline getirdi, geldiğimiz günden itibaren her hafta oyuncular cezalı oluyor. Oyuncuların ceza almasının taraftarı olan bir teknik adam da değilim ama oyuncuların da biraz dikkat etmesi gerekiyor. Bu hafta itibariyle cezalı oyuncu kalmıyor. Sıralı yapsak bu kadar olmaz, her hafta herkes kartını temizliyor. Osmanlıspor maçı inşallah iyi geçer, ondan sonraki rekabet için de bu kez kendileri gözümüzün içine bacaklar. Umarım bu son olur. Bu hafta Serdar’ın gördüğü bir kart var ki amatörce bir kart. Bunun bahanesi olmaz. Dünkü toplantıda kendisi söz aldı ve kendisine yakıştıramadığını söyledi. Böyle bir durumda son dakikalarda oyuncuyu bir an önce dışarı itmekten ziyade 80 dakika neler yaptık onu sorgulamamız gerekiyor, ben dahil. Bazı gerçeklerden uzaklaşamayız. Rakip neden o dakikalarda geç çıkmaya çalışıyor? Çünkü avantajı yakalamış. O avantajı sen yakala da rakip o şekilde oyundan çıkmasın. O dakikaya kadar bireysel olarak saha içerisinde bir şeyler yapmazsak o türde kart görürsen, amatörlük. Bunun Serdar, Ali, Veli değil genel anlamda bahsediyorum. Oyuncularım da ders aldılar bu maçtan, onlar da çok üzüntülüler. İnanıyorum ki bu oyuncu grubu üzerine düşen görevi yerine getirecek. Zaten bu oyuncuları rekabeti artırmak için aramıza kattık. Dün toplantı yaptık, herkes düşüncelerini ortaya koydu, herkesin üzgün olduğunu gördük” açıklamasında bulundu.

"OSMANLISPOR ZOR BİR DEPLASMAN"

Baskının, asgari ücretle çalışan ve dört çocuğuna bakan bir babanın üzerinde olduğunu, kendilerinin ise teknik direktörlük yaptıklarına ve 27 oyunculu kadro ile Osmanlıspor maçına hazırlandıklarına işaret eden Üzülmez, “Tabii ki rakibi ciddiye alıyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama baskı ile sahaya çıkarsanız zaten siz hata yaparsınız. Baskı ile özgüven eksikliği içerisinde Osmanlıspor karşısında korkak ürkek tavır içerisinde olursak zaten hata yapar kaybederiz. Dolayısıyla bu söylemleri bir kenara bırakmamız lazım. Eskişehirspor gibi mücadele eden bir takım olacaktır karşımızda. Bursaspor’un karşısına gelen takımlar Traore, Serdar gördüğü zaman rakipler daha istekli coşkulu oynuyor. Demek ki saha içerisinde en az onlar kadar mücadeleci olmamız gerekiyor. Zor bir deplasman, hava ve saha şartları zor olacaktır. Mazeret olmaksızın, üst sıralardan kopmamak adına kazanmamız gereken bir maç” şeklinde konuştu.

Öte yandan hazırlıklarını sürdüren Bursasporlu oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve top çalışması gerçekleşti. Yeşil beyazlılar, basına kapalı bölümde ise taktik idmanı gerçekleştirdi.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)