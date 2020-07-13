İbrahim Üzülmez: Mucize peşindeyiz

Çok önemli bir galibiyet elde eden Ankaragücü'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Müthiş oynadık, sıfır hatayla bitirdik. Kazanmamıza rağmen biraz daha final paslarını iyi yapabilseydik, Galatasaray'ı farklı da yenebilirdik. Kalan maçlarımızı da kazanarak, bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. Üzülmez, Gerson Rodrigues'in kadrodan çıkarılmasıyla ilgili de, "Kulusic'le bir problem yaşadı. Hafta için açıklama yaparız" dedi.