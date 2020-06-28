İbrahim Üzülmez: ‘İnşallah taçlandıracağız’

Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü, Trabzonspor maçı öncesi Mustafa Reyit Akçay ile yollarını ayırmış ve hafta içinde teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez’i getirmişti. Genç teknik adam ilk maçına dün akşam Trabzonspor karşısında çıktı. Henüz 3. dakikada geriye düştükleri maçtan puanla ayrılmanın sevincini yaşayan Üzülmez, “Basit gol yedik. Daha sonraki dakikalarda oyunu dengeledik. İkinci yarı bize yakışan hem oyun hem mücadele hem saha içerisinde yardımlaşarak oynayan, pozisyonlar bulan, ikinci gole yaklaşan bir Ankaragücü takımı vardı” dedi.

‘Can derdindeyiz’

Çıktığı ilk maçtan puanla ayrılan Başkent ekibinin hocası sözlerini şöyle sürdürdü: Başlangıç kolay olmuyor, zor bir durumdayız. Bunu lehimize çevirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Şampiyonluğa oynayan Trabzonspor’dan puan ya da puanlar almak kolay değil. Bunu başardık. İnşallah puanla başladığımız bu haftaları taçlandırarak bitiririz. Kolay değil onu da biliyoruz. Can derdindeyiz ve sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde Ankaragücü takımını sağlıklı şekilde limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor büyük bir camia, onlara da bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz.”