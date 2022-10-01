İbrahim Üzülmez: “Her maçı kazanmak istiyoruz”

Altay ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor’un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, “Koşan, mücadele eden, saha içerisinde ligin en çok koşan takımına karşı oynadık. Bizim için kolay bir deplasman olmayacağını söylemiştim. Saha içerisinde hakikaten iyi mücadele etti Altay” dedi.

Maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Üzülmez, “Son iki deplasman maçımıza baktığımız zaman en çok pozisyona girdiğimiz maç bu oldu. Bu tür maçlarda gol bulmak gerekiyor. Recep ile girdiğimiz pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda zaman zaman kayıplar oluyor. Oyuncularımız gayret ve mücadele anlamında iyiydi. Pozisyonları değerlendiremediğimiz zaman iki puanı kaybetmiş oluyoruz. Bunlar olacaktır. Şuanda zirvedeyiz. Her maçı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

İHA