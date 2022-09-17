İbrahim Üzülmez: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bandırmaspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

'Bizim için güzel bir galibiyet'

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk 15 dakikayı saymazsak tüm maç boyunca galibiyeti isteyen bir takım görüntüsü içerisindeydik. Bugün belki de maçın ikinci yarısında oynadığımız oyunla bu sezonun en iyi işlerini yaptık diyebilirim. Oyuncularım galibiyeti hak ettiler. Dönen tüm topları neredeyse hepsini aldık. Ofansif anlamda tüm ileri hat oyuncularımızla üretken olduk. Attığımız gollerin yanı sıra bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Rakibimize çok da fazla pozisyon vermedik. Kolay bir takımla oynamadık. Bandırmaspor bu ligin sistem anlamında en doğru oynayan takımlarından bir tanesi. Hafta içerisinde rakibimizi analiz ederek önlemlerimizi aldık ve bugün sahada doğru bir şekilde uyguladık. Bizim için güzel bir galibiyet."

'Oyuncularım bir karakter koymaya başladılar'

"Tabii ki lig uzun bir maraton ve bizim daha çok çalışmamız lazım. Bodrumspor maçından sonra oyuncularım bir karakter koymaya başladılar. Saha içerisinde bir sinerji yakalamaya başladık. Bazı mağlubiyetler vardır, hayırlı mağlubiyetler. Bodrumspor karşısında aldığımız mağlubiyette onlardan bir tanesiydi. Bandırmaspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki maçlarda daha fazla çaba göstererek Eyüpspor camiasını istediği noktalara ulaştıracağız"



