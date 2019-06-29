İbrahim Üzülmez: 'En doğru hamle Abdullah Avcı'

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez, Şenol Güneş sonrası Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile geçilen yeni dönemi FANATİK'e değerlendirdi.

İşte tecrübeli futbol adamının açıklamaları:

“Abdullah Avcı bugüne kadar hep doğru işler yaptı. Başakşehir’de sıfırdan inşaa ettiği bir sistemle asırlık kulüplerle yarıştı. Bu dışarıdan kolay görünebilir ama hiç öyle değildir. Kurduğu sistem ve oyunla çok başarılı grafik çizdi. Evet, finallerin sonunu getiremedi belki ama ne kadar iyi bir hoca olduğunu herkese gösterdi. Şenol Güneş’ten sonra takımın başına getirilebilecek en doğru isimdi. Bu konuda yapılan tercihten ötürü yönetimi kutlamak gerek. En doğru adımı attılar.”

‘Maddi sıkıntı olmazsa’

“Eğer maddi sıkıntı yaşanmazsa Abdullah Avcı, Başakşehir’de kaçırdığı şampiyonluklara Beşiktaş’ta ulaşabilir. Ancak dediğim gibi maddi sıkıntı problemi yaşamaması gerekiyor. Beşiktaş en zor dönemlerinde bile ayağa kalkmasını bilmiştir. Taraftarıyla bunu yine başaracaktır.”

“Baskı karşısında sıkıntı yaşar diyenlere katılmam. Çünkü baskı doğru kullanılırsa avantaja dönüşür. Beşiktaş yarıştan galip ayrılır”

‘Arkasında durulmalı’

“Avcı için baskı karşısında sıkıntı yaşayacağına dair yorumlar var. Ben buna katılmıyorum. Elbette büyük takım hocalığı kolay değil. Ancak baskıyı doğru ve lehine kullanabilirseniz başarı sizin için daha da kolay hale gelebilir. Bunun cevabını da Abdullah hoca verecek. Başakşehir’deki sistemini Beşiktaş’a da monte edebilirse taraftar onu fazlasıyla sahiplenir ve alkışlar. Büyük takımlarda duruş önemlidir. Dönem dönem kötü sonuçlarda da arkasında durulmalı.”

‘Atiba’ya sahip çıkılsın’

“Atiba, Beşiktaş’ın en önemli oyuncusudur. Yıllardır büyük bir aidiyetle oynuyor. Bu sezon da aynı şekilde sahip çıkılmalı ve devam etmeli. Hatta futbolu bırakma kararı aldıktan sonra da teknik heyetin içerisine monte edilmeli.”

“Caner’e mutlaka iyi bir alternatif, sol stopere kaliteli bir isim, Atiba’nın yükünü azaltacak bir orta saha ve kanat alınması şart”

‘4 transfer şart’

“Kadro planlanması çok önemli. Caner’e alternatif bir sol bek mutlaka alınmalı. Orta sahada Atiba’nın rolünü üstlenebilecek, yükünü hafifletebilecek biri şart. İyi bir sol stoper ve kanat oyuncusu da alınırsa Beşiktaş şampiyonluk yarışında zafere ulaşabilir.”

‘Oğuzhan kazanılmalı’

“Abdullah hocanın Oğuzhan’ı geri kazanmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Onun ne kadar yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak son 2 senedir ortalarda yok. Mutlaka kazanılmalı. Mental olarak güçlü bir Oğuzhan artı bir transfer demektir.”