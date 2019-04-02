İbrahim Üzülmez: Bizim için çok zor bir gece oldu

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, çok zor bir gece olduğunu söyledi. Çok tecrübeli bir takımla oynadıklarını dile getirdiğini anımsatan Üzülmez, "Oyunun ilk yarısının ilk bölümünde doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Öne geçtiğimiz bir maçta tam bizim lehimize dönecekken bir kırmızı kart dengelerimizi bozdu. İkinci yarı çok canımızın yandığı bir 45 dakika olduğunu söylemek gerekiyor. 2 kırmızı kart, 1 tane sarı kartlı oyuncumuz ve 3 tane cezalı oyuncumuzla bu hafta Giresun deplasmanına gideceğiz. Bardağın dolu tarafından bakmak gerekiyor, bardağın dolu tarafı da 9 kişi ile oynayan bir takımın 15-20 dakikalık süre içerisinde verdiği olağanüstü bir mücadele. Bu anlamda oyuncularımı kutluyorum. Tabii ki hedefe giderken biraz daha kırmızı kartları da dikkat etmemiz gerekiyor. Şunu da belirtmek lazım çok genç bir hakem, hedefe giden bir takımın maçında, kırmızı kartlar doğru diyoruz peki ama penaltılar? Zorluklar içerisinde geçen bir ikinci 45 dakika. Kolay yollardan kimse sizi hedefe göndermez, zaman zaman çetin yollardan da geçeceğiz. Ben oyuncularımı kutluyorum, aslanlar gibi mücadele ettiler. Belki bu 1 puana dediğini önümüzdeki haftalarda anlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Genç bir hakem"

Hakemle ilgili görüşü sorulan Üzülmez, hakemlerle ilgili hiçbir zaman olumsuz bir görüş belirtmediğini ifade ederek, "Biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Hakem kurullarının da böylesine 8 haftalık süre içerisinde hedefe giden takımların başlarına daha deneyimli hakemler fazlasıyla olabilir. Bir şey de söylemek istemiyorum genç bir hakem, Allah yolunu açık etsin ama kırmızı kartlardaki rahatlığı penaltı pozisyonlarında göremedim. Bu haftalar hatanın kaldırılmayacağı hatalar. Eğer bu takım uyumlu olmasaydı, 9 kişiyle oynayamazdı. Giresun zor bir deplasman, cezalı oyuncularımız da var. Bu işler öyle söylendiği gibi basit işler değil, biz mücadelemizi yapacağız" karşılığını verdi.