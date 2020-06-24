İbrahim Üzülmez Ankaragücü ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzaladı. Ankaragücü başkanı Fatih Mert'in yer aldığı törende sözleşme imzalayan Üzülmez'in opsiyonlu 1,5 yıl anlaşma sağladığı belirtildi





Ankaragücü resmi hesabından şu açıklamayı yaptı.

Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen ve Başkanımız Sayın Fatih Mert'in de katıldığı imza töreni ile Teknik Direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.

Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.