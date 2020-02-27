İbrahim Üzülmez: 2-0’dan skoru beraberliğe getirmek kolay değil

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor’un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, berabere kalmalarına rağmen futbolcularının iyi mücadele ettiğini söyledi. Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç akşamını geride bıraktıklarını dile getirdi.

Oyun genelinde sadece 15 dakika kötü oynadıklarını belirten Üzülmez, şöyle konuştu:

"Bu süreçte rakip iki gol attı. Biri bariz ofsayt. Onun dışında 75 dakika oyunu çevirmeye çalıştık. Tabii bu maçlar kolay değil. Rakibin kontratağa yatkın oyuncuları var. 2-0’dan skoru beraberliğe getirmek kolay değil. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Performans ve gayret anlamında her şeyi yaptılar. İkinci yarıda tamamen rakip sahada oynanan bir oyun vardı. Sonuç olarak son paslarda biraz daha dikkatli olabilsek farklı olurdu. Her şeye rağmen bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Herkes gayretliydi. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Sonuç olarak Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak."