İbrahim Toraman fena yakalandı!

Beşiktaşlı eski futbolcu İbrahim Toraman, önceki gece iki kadınla çapkınlık turundaydı...

Arnavutköy'deki bir mekandan geç saatlerde çıkan Toraman, iki esmer güzeli ile aracına bindi. Bir anda patlayan flaşlarla şoke olan 38 yaşındaki eski futbolcu ile kadın arkadaşları kendilerini gizlemek için ne yaptıysa başarılı olamadı.

200 metre ileride rutin trafik kontrolüne takılan İbrahim Toraman, patlayan flaşlarla bir kez daha şok yaşadı.

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER!

Bu sırada eski yıldızın yanında oturan kadın, görüntü alınmasını engellemek için montuyla Toraman'ın üzerine yattı. Diğer kadın ise yüzünü sakladı. Ancak eski futbolcu ile güzeller ne yaptıysa görüntülenmekten kurtulamadı.

Böylece İbrahim Toraman, bir çapkınlık gecesinde daha objektiflere takılarak faka basmış oldu. (Takvim)