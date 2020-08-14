Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen ve Konyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Boşnak kaleci Ibrahim Sehic, bu transferden duyduğu memnuniyeti diye getirdi.

Sehic, "İttifak Holding Konyaspor büyük bir kulüp. Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluluk duyuyorum. Konyaspor'u seçmemin en büyük nedeni, her şeyin çok iyi organizasyon olması, bütün işlerin çok düzgün ilerlemesi. Bunu arkadaşlarımdan çok duydum. Bu yüzden Konyaspor'u seçtim. Konyaspor'un yeri her zaman ligin ilk beş sırası olmalıdır. Ben de bunun için elimden geleni yapacağım"dedi.