Kariyerinde Bursaspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1'inci Lig'de Sivasspor, 2'nci Lig'de Altay ve Kayseri Erciyesspor, 3'üncü Lig'de ise Karamanspor'da kupa kaldıran 39 yaşındaki savunmacı, "Altay'da altıncı şampiyonluğumu yaşayıp jübilemi yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Futboldan kopmak istemediğini ifade eden İbrahim Öztürk, "Futbol sevdiğim bir meslek. Antrenörlük ya da farklı bir görev yaparak futbolun içinde kalmak istiyorum. Türkiye'de futbolcu 25 yaş öncesi genç, 30 sonrası yaşlı olarak değerlendiriliyor. Sezon sonunda ailemi de düşünerek en doğru kararı vereceğim" dedi.

Tek düşüncesinin Altay'ın şampiyonluğu olduğunu belirten Öztürk, "Kalan 6 maçta takımıma nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesindeyim. Altay'ı Süper Lig'e çıkartırsak, sonrasında planımı yapacağım. Jübilemi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum. Bütün liglerde şampiyonluk yaşadım. Kariyerime 5 şampiyonluk sığdırdım. Aktif futbol hayatıma son bir kupayla veda etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Teknik adamlığa başlaması halinde adım adım ilerleyeceğini dile getiren İbrahim, "Önce diploma almam gerekecek. Kendim için en uygun projeyi seçeceğim. Gelecekte teknik adam olarak yeni kupalar kazanmayı hedefliyorum. Antrenörlük olmazsa da farklı bir görevle futbolun içinde olacağım" ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZDA SORU İŞARETLERİ VAR"

Altay'ın deneyimli stoperi İbrahim Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle futbolcular olarak kafalarında birtakım soru işaretleri olduğunu söyledi. 1'inci Lig'in yeniden başlama tarihinin 19 Haziran olarak açıklandığını ancak tarih konusunda değişiklik yaşanabileceğini belirten tecrübeli futbolcu şöyle konuştu:

"Futbol bir temas oyunu ve ben bir defans oyuncusu olarak temasa girmek zorundayım. Bu durum performans anlamında bizi nasıl etkiler, yaşayarak göreceğiz. İdmanlara yeniden başladığımızda ister istemez herkeste tedirginlik vardı. İlk testler negatif çıkınca biraz olsun rahatlasak da hepimiz aile bakıyoruz. İhtiyaçlarımız için markete gidiyoruz. Herkes gibi biz de virüsü kapma riski yaşıyoruz. Karara saygı duyuyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. İnşallah vaka olmadan lig oynanır ve kafamız rahatlamış olur."

DHA