İbrahim Özdemir: ‘Terim’i seçim malzemesi yapmayın’

Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray Kulübü’ne başkan adayı olduğunu açıkladı. Mecidiyeköy’deki ofisinde basın toplantısı düzenleyen Özdemir, Sarı-Kırmızılı kulüpte 19 Haziran’da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacağını dile getirdi. Önemli bir yönetim kadrosu oluşturduklarını aktaran Özdemir, “Çok sevdiğimiz Galatasaray’a hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Arkadaşlarımla son 3-4 senedir bu hazırlığı yapıyoruz. Nasıl başarılı olabileceğimizi titizlikle önümüze koyarak, plan ve projelerimizi hazırlayıp adaylığımızı gündeme getirdik. Genel kurul bize büyük görevi verirse olaylara el koyabilecek ve çözüm üretebilecek bir kadro ile geliyoruz” diye konuştu.

‘Tecrübesinden yararlanacağız’

Özdemir, bazı başkan adaylarının çalışacağını açıkladığı teknik direktör Fatih Terim’in seçimlere konu edilmemesi gerektiğini kaydederek, “Mevcut adaylar içinde Fatih Terim’i benden eski tanıyan yoktur. Geçen zaman içinde Fatih hocanın da yorgunlukları, kırgınlıkları olmuştur. Fatih Terim’in seçim malzemesi yapılmasına karşıyım. Fatih Terim’in üzerinden oy devşirmek gibi bir düşünceyle hareket edilmesi hocaya da zarar veriyor. Seçim kazanılırsa hoca ile oturup konuşacağız, mutlaka geçmiş yıllardan bugüne kadar gelen büyük tecrübesinden istifade edeceğiz” ifadelerini kullandı.



