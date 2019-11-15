İbrahim Okyay 10. kez Türkiye şampiyonu

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) pilotu İbrahim Okyay, 9-10 Kasım’da İzmir Pınarbaşı Yarış Pisti’nde koşulan Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışlarında elde ettiği birincilikle, sezon bitmeden şampiyonluğunu garantiledi. Sezon başından beri istikrarlı grafiğini sürdüren İbrahim Okyay, BMW Z4 GT3 otomobilinin direksiyonunda elde ettiği 1:02.297’lik derece ile geçtiğimiz hafta sonundaki tüm yarışları lider olarak tamamladı. Yenilenen ve eklenen virajlarla tur süreleri uzayan İzmir Pisti’nde, yine kendisine ait olan en iyi zamanları da geliştiren Okyay, her iki yarışta elde ettiği toplam 2 birincilik ile podyumun en üst basamağındaki yerini korudu.

Yarış sonunda 2019 Türkiye Pist Şampiyonluğu’nu sezonun bitimine bir yarış kala matematiksel olarak elde eden İbrahim Okyay, 10 Kasım’da onuncu şampiyonluğuna ulaşmanın kendisi için ayrı bir heyecan ve mutluluk olduğunu belirterek şunları söyledi: “Takım olarak sahip olduğumuz imkânlar ve BMW yarış otomobillerimiz ile iddialı bir konumdayız. Bu da rakiplerimize karşı bize önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak sadece şampiyonluk amacı ile start almıyoruz. Ekip olarak, her turda kendimizi iyileştirmek ve geliştirmek için çaba sarf etmeye devam ediyoruz.”

Şampiyonanın bir sonraki ayağı 30 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın diğer sponsorları Borusan Lojistik, Shell, Securitas ve Glasurit’tir.



