Fenerbahçe'de basketbol şubesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Koç Obradovic'in geleceği belirsizliğini korurken, 2018'deki kongreden beri şubenin başında bulunan Semih Özsoy görevden alındığı iddia edildi.

Kulislerde Özsoy'un başarısız bulunduğu için bu kararın alındığı söylenirken yerine P&G şirketinin Türkiye-Kafkasya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu'nun adı ön plana çıktı. Ancak Turnaoğlu'nun yoğun iş hayatı nedeniyle bu görevi kabul edemeyeceğini ilettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay'ın ismi de gündeme geldi.

Kutluay'ın sosyal medya paylaşımı ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe forması ile sayısız başarıya imza atan İbrahim Kutluay Obradovic ile olan fotoğrafını paylaşınca taraftarlar heyecanlandı. Yıllarca Fenerbahçe forması ile taraftarların da sempatisini kazanan eski basketbolcunun da bu göreve sıcak baktığı öğrenildi.