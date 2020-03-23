İbrahim Kutluay ve eski eşi Demet Şener aynı sahilde!

Eski eşler İbrahim Kutluay ve Demet Şener önceki gün Bebek sahilindeydi.

23 Mart 2020, Pazartesi 09:35 Son Güncelleme:
- A +
İbrahim Kutluay ve eski eşi Demet Şener aynı sahilde!

İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile koşu yaparken görüntülendi.

Sahili eşi Cenk Küpeli’yle el ele turlayan Demet Şener “evde kal” uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna “Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz” yanıtını verdi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...