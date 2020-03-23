İbrahim Kutluay ve eski eşi Demet Şener aynı sahilde!

İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile koşu yaparken görüntülendi.
Sahili eşi Cenk Küpeli’yle el ele turlayan Demet Şener “evde kal” uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna “Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz” yanıtını verdi.
İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile koşu yaparken görüntülendi.
Sahili eşi Cenk Küpeli’yle el ele turlayan Demet Şener “evde kal” uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna “Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz” yanıtını verdi.
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