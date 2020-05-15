İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza sarılarak sipariş bekledi

İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza paket servis yapan bir kafede birbirlerine sarılarak sipariş bekledi.

15 Mayıs 2020, Cuma 23:08 Son Güncelleme:
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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza sarılarak sipariş bekledi

Bir dönem şiddet iddiasıyla mahkemelik olan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay aşkı dolu dizgin devam ediyor. Edvina Sponza geçtiğimiz yıl kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle İbrahim Kutluay’dan şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İki eski sevgili arasında soğuk rüzgarlar eserken, Sponza büyük bir acı yaşadı; babasını kaybetmişti. İzmir’de yapılan cenaze törenine hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Kutluay da katılmış ve eski basketbolcunun attığı bu adım, ikiliyi yeniden yakınlaştırmıştı.

Birbirlerine sarılarak sipariş beklediler

Ünlü çift bugün bir mekanda görüntülendi. Paket servis yapan bir kafede görüntülenen Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay siparişlerini birbirlerine sarılarak bekledi.

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