Almanya'daki 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası ve Mersin'de ev sahipliği yaptığımız 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi ilkleri başaran, ardından 2021 Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda finalde yarışmasına rağmen omzundaki sakatlığın da etkisiyle madalyayı kıl payı ıskalayan sporcu, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eski formuna döndüğünü kanıtladı.

İzmirli 27 yaşındaki sporcu Almanya'nın Cottbus şehrindeki organizasyonda halka aletinde 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride Adem Asil, finalde dördüncü sırayı elde ederken, Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalyayı kazanarak ülkemize olimpiyatlarda cimnastikte tarihinin ilk madalyasını getiren, geçen hafta Avrupa Cimnastik Federasyonu tarafından 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçilen Ferhat Arıcan ise rahatsızlığı nedeniyle şampiyonada yarışamadı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)