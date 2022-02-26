Milli sporcu İbrahim Çolak'tan büyük başarı... Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak başarılı bir performans ortaya koydu. İbrahim, elde ettiği 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.









Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası halka aleti finalinde 14.733 puanla altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Elde ettiği altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran İbrahim Çolak'ın başarılarının devamını diliyorum. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."