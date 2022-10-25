İbrahim Çolak: Hedefim, 35 yaşına kadar bu sporu yapmak

Almanya'nın Stuttgart şehrinde 2019 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 14 bin 933 puanla halka aletinde 1'inci olan ve Türkiye'ye cimnastik tarihinde ilk defa dünya şampiyonluğu kazandıran artistik cimnastikçi İbrahim Çolak, Sport and Business Summit 2022'ye katıldı. Kariyerinde 2018 yılında da Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Çolak, 2022 yılı, yaşadığı sakatlık süreçleri, olimpiyat hedefi ve takım arkadaşlarıyla arasındaki iletişim dahil birçok konunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

2022 yılına iyi bir giriş yaptığını aktaran Çolak, ağustos ayında sol elinin tarak kemiğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmasından dolayı bu ayın sonunda yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmama kararı verdiğini belirtti.

1.5 ay gibi kısa bir sürede tekrardan antrenmanlara başlayan ve Challenge Cup'ta madalya kazanmayı başaran milli cimnastikçi, 2022 yılıyla ilgili olarak, "Bu yıla çok iyi başladım aslında. 4 Dünya Kupası'nın 3 tanesinde madalya kazandım. Daha sonrasında Cezayir'deki Akdeniz Oyunları'nda istediğim hedefe ulaştım. 2018'den sonra Cezayir'de halka aletinde altın madalya kazanmak gurur vericiydi. Başarımı devam ettirebildiğim için çok mutlu oldum. Takım olarak da 2018'deki gümüş madalyayı 2022'de altına çevirdik. Bu yıl zaten takım olarak çok büyük hedeflerimiz vardı. Her şey iyi giderken elimden bir ameliyat oldum ve böyle olması bir sporcuyu hem fiziksel hem de zihinsel olarak fazlasıyla yoruyor. Ben yılmadan çalışmaya devam ettim. Ameliyat oldum, elimde 3 tane vida var ama 1.5 ay sonra tekrar halka aletine çıkıp performansımı sergilemeye başladım. Ekim sonunda Dünya Şampiyonası yapılacaktı, ona yetişebilmek için Türkiye Şampiyonası ve Challenge Kupası'na katılmaya karar verdim. Orada performansımı gördüm ve 2.5 ay içerisinde ancak bu kadar oldu. Sonra kendime, 'Dünya Şampiyonası'na hazır değilsin' dedim. Çünkü hepimizin bir ismi var. Oraya gidip kötü performans sergilemek, insanların kafasında 'İbrahim eskisi gibi değil" düşüncesinin oluşmasına neden olabilir. Hem kendim hem de takım için bir risk olmasın diye takımda olmadım. Teknik kurulumuzun kararı da bu yöndeydi. Bu karar ilk başta beni biraz üzdü ama daha sonra rahatladım. Hazır değilim, elimde şişlikler var diye düşünüyordum. Bu açıdan düşününce Dünya Kupası'na katılmama kararı beni bir açıdan rahatlattı. Şimdi Şubat 2023'teki Dünya Kupaları'na hazırlanıyorum. O zamana kadar hem elimi hem de kondisyonumu en iyi şekle getirmeye çalışacağım. Hedefim tabii ki olimpiyatlarda madalya kazanmak" diye konuştu.

"BİR SAKATLIK OLUYOR, ÜZÜLÜYORUM AMA BU ÜZÜNTÜMÜ BİR AN ÖNCE GERİDE BIRAKIP ÖNÜME BAKIYORUM"

Kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşadığını belirten Çolak, sakatlık süreçlerini her zaman en iyi şekilde atlattığını söyledi. Sakatlık sürecinde kalan zamanlarında da antrenmanlar yaptığını aktaran Çolak, "Sakatlık yaşıyorum ama o sakatlık süresi boyunca elimde alçı vardı ama ben antrenman yapıyordum yapabildiğim kadarıyla. Bunu yaptıktan sonra yarışmalara katıldığımda görüyordum ki performansımdan hiçbir şey kaybetmemişim. Tam tersine eksik olan yanlarımı güçlendirdiğimi gördüm. Bu da daha güçlü şekilde geri dönmemi sağlıyordu. Benim motivasyonum bu. Bir sakatlık oluyor, üzülüyorum ama bu üzüntümü bir an önce geride bırakıp önüme bakıyorum. Bu tarz süreçlerde çok fazla zamanım kalıyor. Ben o sakatlıklarıma yönelik egzersizleri bu süreçte daha fazla yapıyorum. Bu şekilde de daha sağlıklı bir şekilde dönmüş oluyorum" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ TAKIM OLARAK OLİMPİYATA GİDEBİLMEK"

Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda beraber mücadele ettiği Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil başta olmak üzere bütün sporcularla çok iyi bir iletişim halinde olduklarını aktaran Çolak, yarattıkları takım ruhunun başarıda önemli bir parça olduğunu vurguladı. Çolak, takım halinde olimpiyatlara gitmek istediklerini söyleyerek, "Ben 22 yıldır cimnastik yapıyorum ve şu anki arkadaşlarımla en az 15 yıllık bir geçmişimiz var. Biz artık öz kardeş gibiyiz. Aramızdaki bu iletişim, başarıyı da doğru oranda etkiliyor. Biz aynı saatlerde aynı antrenmanları yapıyoruz. O takım ruhunu hiçbir zaman bozmuyoruz. Hepimizin adını artık dünya biliyor ve bu yüzden de takım olarak güzel başarılar elde edebiliyoruz. Biz bunu kaybetmeden alabildiğimiz en çok başarıyı almaya çalışıyoruz. En büyük hedefimiz takım olarak olimpiyata gidebilmek. Bunu da inşallah Paris 2024'te başaracağız" şeklinde konuştu.

Takımda her sporcunun birbirini desteklediğini aktaran İbrahim Çolak, "Ben kendim başarıyı ne kadar çok istiyorsam, takım arkadaşımın da o başarıyı o kadar almasını isterim. Çünkü biliyorum ki o başarı beni de etkileyecek ve o başarıdan sonra bütün cimnastik branşı da iyi yönde etkilenecek. Bu yüzden biz hep birbirimize destek oluyoruz. Hiçbir zaman 'Ben alamadım, o da alamasın' gibi bir düşünce olmuyor" açıklamasında bulundu.

"BİR BAŞARI ELDE ETMEK ZOR AMA ONU DEVAM ETTİRMEK DAHA ZOR"

Cimnastikte takım arkadaşlarıyla birlikte yıllar içinde seviyeyi yükselttiklerini aktaran milli sporcu, artık beklentilerin de arttığını söyledi. Beklentilerin üzerlerinde bir baskı yaratmasına rağmen bunu avantaja çevirmeyi başardıklarının altını çizen Çolak, "Üzerimizde bir baskı oluyor tabii ki. Bu çıtayı biz yükselttik. Bir başarı elde etmek zor ama onu devam ettirmek daha zordur. Alttan devamlı yeni jenerasyon geliyor. Ben şu an 27 yaşındayım ama 22 yaşındaki gibi değilim, o farkı hissedebiliyorum. Hedefim, 35 yaşına kadar bu sporu yapmak. Altın değil, gümüş ya da bronz oluyor, kimse bize 'Siz başarısız oldunuz' demiyor ama biz kendimizi biraz mahcup hissedebiliyoruz. Beklentiler hep yüksek, bizim de kendimizden beklentimiz yüksek. En azından o kürsünün bir ismiyiz. Bu bazen altın, bazen gümüş, bazen bronz oluyor. Biz, 'Kim birinci olabilir' diye düşünüldüğünde akla gelen isimleriz. Bunun olması bile Türk cimnastiğinin ne kadar ileriye gittiğini gösteriyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)