İbrahim Çolak: Aldığım sonuçtan mutluyum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda artistik cimnastik halka aletinde 5. olan milli sporcu İbrahim Çolak, zorlu bir yarışın ardından elde ettiği sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’yla ilk olimpiyat tecrübesini yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu, halka aletinde çıktığı finalden sonra AA muhabirine açıklamada bulundu.

Olimpiyatların sporun zirvesi olduğunu aktaran 26 yaşındaki milli cimnastikçi, "Çok mutluyum. Olimpiyat gibi büyük bir organizasyonda finalde yarışmak çok heyecan ve mutluluk verici bir olaydı. Her şeyden önce heyecanlıydım ama yarışmadan keyif almaya çalıştım. Çok zor bir finaldi ama elimden geleni yaptım. Aldığım sonuçtan da mutluyum." diye konuştu.

Çalışması gereken ve eksik olduğu alanların bulunduğunu anlatan İbrahim, "Buraya son 1,5 yılda birçok sakatlık yaşayarak geldim. Onlar beni sürekli geri atsa da ben inadına daha iyisini yapmaya çalıştım. Bugün yaptığım performansımdan memnunum. Sadece biraz daha fazla çalışmam gerekiyor. İnşallah darısı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na olur." ifadelerini kullandı.

İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan’ın yarın paralel barda final yarışacağını hatırlatarak, "Burada 7 final yaparak büyük bir başarı elde ettik. Madalya alsaydık bunu taçlandırmış olacaktık. Ancak yarışmalar bitmedi. Yarın Ferhat Arıcan paralel barda yarışacak. Orada da madalya şansımız çok fazla. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz." şeklinde görüş belirtti.