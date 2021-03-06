Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 maçta 1 galibiyet alırken bahis iddiaları nedeniyle gergin günler geçiren Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir, takımına olan inancını sürdürüyor. Futbolculara yasak olmasına rağmen bahis oynadığı gerekçesiyle Battal'ın sözleşmesini fesheden Karşıyaka, son Çatalcaspor maçında 3-3'lük beraberliği 90'ıncı dakikada kurtarırken İbrahim Cezayir, galip gelememelerine rağmen moral ve umut kazandıklarını söyledi.

Artık her maçın final olduğunu belirten genç teknik adam, "9 maçımız kaldı. Acilen seri yapmamız gerekiyor. Üst üste alacağımız 3 veya 4 galibiyet bizi Play-Off'a taşır. Play-Off oynarsak geriden form tutarak geldiğimiz için avantaj bizde olur. Şu an bunu yapabilecek durumdayız. Takımda o inanç, o istek var. Gol yollarındaki sıkıntımızı çözdük. Yalnız daha sabırlı oynamalı, maçlarda konumlama hatası yapmamalıyız. Savunma ve hücum geçişlerini daha dikkatli yaparak bu anlarda top kaptırmamalıyız" diye konuştu. (DHA)